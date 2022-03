Linzer Tabakfabrik ist ausgebucht

Es ist eine Erfolgsgeschichte, sagt Bürgermeister Klaus Luger. Denn zwölf Jahre, nachdem die Stadt Linz das historische Gebäude um 20 Millionen Euro gekauft hat, ist die Transformation des Industrieareals in ein modernes Zentrum der Kreativität und Digitalisierung gelungen. Vor allem auch wirtschaftlich.

„Eine schwarze Null“ erwartet Markus Eidenberger, kaufmännischer Direktor der Tabakfabrik, für heuer, ab kommenden Jahr werde das städtische Unternehmen Gewinne erwirtschaften könnten. „Bei einem Eigenkapital von 40 Millionen Euro aus öffentlichen Geldern beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 240 Millionen Euro“, so Eidenberger zur auch volkswirtschaftlichen Erfolgsgeschichte.

Am 7. April wird mit der Eröffnung der Linzer Brauerei mit dem Braugasthof „Zur Liesl“ und dem Hörsaal 0 im ehemaligen Kraftwerk ein Meilenstein in der Entwicklung der Tabakfabrik gesetzt. Denn mit der Gastronomie - es wird auch einen 150 Quadratmeter großen Gastgarten geben - wird auch ein Angebot geschaffen, das laut Bürgermeister Luger den neu entstehenden Stadtteil ausmacht.

3000 Menschen werden hier ab Mai arbeiten, wobei auf die Hardware (Luger) nun ein verstärktes Augenmerk auf die Software gelegt wird. „Es geht um die Ausbildung der jungen Generation in Richtung des digitalen Humanismus“, sagt Chris Müller, Direktor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenden der Tabakfabrik Linz. Zudem wolle man „eine der größten Kreativfabriken in Europa“ mit besonderen Events zum Treffpunkt machen. So wird Ende Juli das „SBÄM Fest“, Österreichs größtes Punk-Festival zwei Tage lang in Linz veranstaltet und gegen Ende September wird im Stift Wilhering der erste Kongress für digitalen Humanismus stattfinden, bei dem die Tabakfabrik Partnerin ist. Und ab Mai wird auch die zweite Staffel der TV-Serie „SOKO Linz“ in drei Etappen gedreht.