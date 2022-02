Linzer Start-up Afreshed holte Deal bei "2Minuten2Millionen"

Mit einer der Top-Präsentationen konnte das Linzer Start-up Afreshed in der TV-Show "2Minuten2Millionen" alle fünf Investoren von sich überzeugen. Ihr Firmenkonzept: die Rettung von Lebensmitteln vor dem Verderben oder der Biogasanlage. Ihr Mittel: die Rettungsboxen, gefüllt mit Obst und Gemüse, das "nicht schön genug" für den Handel ist.

Dafür arbeitet Afreshed mit Unternehmen zusammen, die einen solchen "Ausschuss" an Lebensmitteln haben. Dieser wird schließlich in Boxen verpackt und an die Kunden versandt. Wie berichtet, haben die drei Gründer auf diesem Weg bereits mehr als 78 Tonnen Obst und Gemüse gerettet. Die Investoren zeigten sich von der Geschäftsidee beeindruckt, die eine oder andere kritische Frage gab es aber dennoch. Nichtsdestotrotz standen letztlich fünf Angebote plus Nachhaltigkeitsticket von Martin Rohla im Wert von 20.000 Euro im Raum. Der Deal für Afreshed: 250.000 Euro.

Die Jungunternehmer wollen Afreshed nun weiterentwickeln und neue Konzepte für Zero Waste Lifestyle anbieten. Details wurden noch keine verraten.