Linzer Stadtbahn: Planung ausgeweitet

Die Planungsarbeiten für die neue Regional-Stadtbahn Linz gehen voran: In Abstimmung mit dem Bund hat das Land Oberösterreich nun die finanziellen Mittel für die Vorprojektplanungen eines weiteren Abschnitts zur Verfügung gestellt. Konkret geht es um eine etwa vier Kilometer lange Strecke zwischen der Neuen Eisenbahnbrücke über den Donaudamm zur Johannes Kepler Universität.

Bisher hatte sich das Planungskonsortium der beiden Unternehmen ILF und Schimetta mit der Verbindung zwischen dem Mühlkreisbahnhof in Linz-Urfahr und dem Linzer Hauptbahnhof beschäftigt, der zukünftigen S6. Dabei habe sich gezeigt, dass auch der Streckenabschnitt, der bei der Eisenbahnbrücke zur JKU abzweigt und von dort als S7 nach Gallneukirchen und Pregarten führen soll, bereits mitgeplant werden müsse.

Schnittstellen optimieren

Durch die Ausweitung des Projekts solle sichergestellt werden, dass in Zukunft die Schnittstellen zwischen der S6 und der S7 ausreichend berücksichtigt werden, heißt es in einer Aussendung des Landes. Die Planungen erfolgen nun für alle vorgesehenen Streckenabschnitte im Linzer Stadtgebiet. "Auch alle Aspekte in Bezug auf die aktuelle Standortentwicklung der TU Linz im Bereich Auhof werden in die Planung einfließen. Das Ziel ist hier die optimale Koordinierung dieser beiden Großprojekte", sagte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).

Der Bund hat nach Schaffung der Rechtsgrundlage einen Finanzierungsbeitrag in Aussicht gestellt. "Mit der Regional-Stadtbahn Linz bauen wir in Oberösterreich an der Zukunft des öffentlichen Verkehrs", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Vorerst werden die zusätzlichen Planungsleistungen durch den Oberösterreich-Plan der Landesregierung finanziert. "Das Projekt wird Tausende Pendler entlasten und die Stadt und den ländlichen Raum umweltfreundlich miteinander verbinden", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Die Einreichung der Pläne wird für das zweite Halbjahr 2023 angestrebt.

Auch die Linzer Stadtpolitik begrüßt die Ausweitung der Planung. "Es ist sinnvoll, bereits jetzt die Vorplanung für die durchaus herausfordernden Streckenabschnitte zu vergeben. Denn der Ausbau der Schnellbahnen in die Umlandgemeinden ist für Linz existenziell", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). "Gerade für den Universitätsstandort ist eine rasche Planung notwendig", so Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).