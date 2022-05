Linzer SPÖ mahnt Wasserstoffplan ein

Man wolle Bewusstsein erzeugen, den Blick darauf schärfen, dass sich Industrie und Klimaschutz nicht ausschließen, hier aber die Bundesregierung, allen voran die zuständige Ministerin Leonore Gewessler dringend Handlungsbedarf habe. So erklärte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) heute, warum in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. Mai zwei Resolutionen verabschiedet werden sollen.

Es sei höchst an der Zeit, dass Österreich in der Frage neuer Technologien in die Gänge komme. „Wir hinken hinterher“, konstatierte Luger mit Blick auf Deutschland, das zu einem der wenigen Länder gehöre, die schon vor zwei Jahren eine nationale Wasserstoff-Strategie beschlossen habe. „In Österreich ist außer Ankündigungen nichts passiert. Alles ist in der Pipeline.“ Die Zögerlichkeit schaffe einen Wettbewerbsnachteil für die österreichische Industrie.

Dies gelte nicht nur für das Thema Wasserstoff, sondern auch für einen Dekarbonisierungsplan für die Industrie. Seit Jahren angekündigt, gebe es bislang nicht einmal einen Entwurf. Dabei würde die voestalpine mit dem Projekt „greentec steel“ einen klaren Plan haben, wie man die Stahlproduktion umweltfreundlicher machen könne, so SP-Gemeinderat Roland Baumann, der Betriebsrat in der voestalpine ist.

Was die notwendige finanzielle Unterstützung betrifft, so spricht Luger von mindestens einer Milliarde Euro, die notwendig sei, damit die Industrie als großer Arbeitgeber konkurrenzfähig bleibe und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz getan werde. Die Stadt Linz habe eine „Sonderverantwortung“, weil sie ein starker Industriestandort sei. So würde das Nicht-Handeln auch in Linz höhere Schäden anrichten würde als in anderen Hauptstädten Österreichs.

Übrigens: Wasserstoff gilt für die Linzer Sozialdemokraten nicht als die einzige Lösung als Ersatz für Gas. Für die Industrie mache es Sinn, nicht aber für Haushalte und auch nur zum Teil für den Transport. Im Nahverkehr (wie bei den Linz Linien) werde die Zukunft in Brennstoffzellen liegen, während bei großen Distanzen Wasserstoff Nachfolger für die E-Technologie sein könne, so Luger.