Linzer SPÖ geht mit 12 Neulingen in die Wahl

Erfahrung und frischer Wind prägt die Kandidatenliste, mit der Bürgermeister Klaus Luger als Spitzenkandidat im Herbst erfolgreich sein will. 12 neue Gesichter finden sich an, wie es heißt, wählbarer Stelle, und seien Ausdruck eines Generationswechsels. „Wir haben in den vergangenen 30 Jahren noch keine SPÖ-Liste mit so viel Breite und Vielfalt gehabt“, sagte Luger, der seit 1992 in der Kommunalpolitik aktiv ist.

Das fand offenbar auch an der Basis große Zustimmung. Denn bei der Bezirkskonferenz der Sozialdemokraten am Dienstag erhielten alle Kandidaten in der geheimen Wahl mehr als 90 Prozent Zustimmung. Die Mischung aus erfahrenen und neuen Gemeinderäten mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren und Lebens- und Berufserfahrung in vielen Bereichen soll auch in jedem Stadtteil den direkten Draht zu den Bürgern ermöglichen.

Das Kernthema für die nächsten Jahre findet sich auch im Wahlprogramm der SPÖ abgebildet. „Es wird darum gehen, wie wir als Stadt Klimaschutz und Industrie unter einen Hut bringen“, sagt Luger und nennt als Ziel, Linz zum Wasserstoff-Kompetenzzentrum Europas zu machen. Dafür braucht es noch der Unterstützung des Bundes. Letztlich gehe es auch um zukunftstaugliche Arbeitsplätze.

Neu im SP-Team für die Gemeinderatswahl sind neben den bereits präsentierten Anna Weghuber (Platz 4) und Harald Katzmayr (5) auch Roland Baumann (11), Tina Blöchl (12), Sarah Fechter (18), Georg Hubmann (19), Karin Decker (20), Florian Koppler (21), Beate Gotthartsleitner (22), Peter Binder (23), Merima Zukan (24) und Thomas Gegenhuber (25). An der Spitze steht mit Luger, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing und Klubchef Stefan Giegler die Erfahrung.