Linzer sollen bei der Stadtbahn mitreden können

Für den öffentlichen Verkehr von Linz und dem Zentralraum ist die Umsetzung der Stadtbahn von eminenter Bedeutung. Nachdem nun erstmals Bundesmittel für ÖV-Projekt in die Landeshauptstadt fließen, sehen die Linzer Grünen die Finanzierung für die Umsetzung gesichert. Jetzt müsse es darum gehen, die Stadtbahn von den Plänen rasch in die Tat umzusetzen. Hier dürften aber nach Ansicht der LInzer Stadträtin Eva Schobesberger die Linzer nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Die Bevölkerung müssen von Anfang an eingebunden werden. Im Gemeinderat wurde eine entsprechende Resolution an das Land einstimmig beschlossen. Initiiert worden war der Antrag von den Grünen. Nun sei das Land am Zug, gemeinsam mit der Stadt in Linz geeignete Formate zu entwickeln und umzusetzen, so Schobesberger.

In anderen, an der Trasse für die künftige Stadtbahn liegenden Gemeinden habe es bereits Veranstaltungen zur Einbindung der Menschen gegeben. In Linz sei dies bis jetzt nicht der Fall gewesen. „Es ist wichtig, dass das Jahrhundertprojekt Stadtbahn breiten Rückenwind aus der Bevölkerung hat. Am besten geeignet wären deshalb wohl stadtteilbezogene Formate, bei denen die Linzer auf den neuesten Stand gebracht werden und der Austausch mit den Bürgern im Mittelpunkt steht“, sagte Schobesberger.