Linzer Skibasar lädt zur Schnäppchenjagd

Die Idee, gebrauchte Skiartikel zu guten Preisen weiterzugeben, wurde von den engagierten Funktionären schon vor mehr als 40 Jahren geboren. Die "Pioniere der Nachhaltigkeit" verhelfen mit ihrem Basar rund 1000 Artikeln pro Jahr zu einem neuen Besitzer.

Gerade in Zeiten der Teuerungen sei der Linzer Skibasar die Gelegenheit, um seine alten Geräte zu verkaufen und sich günstig mit neuer Ausrüstung einzudecken, wirbt der Verein um Besucher.

Am 4. und 5. November geht das Format in der Tips Arena in der Ziegeleistraße über die Bühne. Am 4. November steht von 14 bis 19 Uhr die Warenannahme auf dem Programm (nur Sport Hader beginnt am Freitag bereits mit dem Verkauf). Der 5. November steht von 7.30 bis 15 Uhr schließlich ganz im Zeichen des Warenverkaufes. (Infos: schiverein-linz.at/schibasar)

Vintage Kilo Sale ist wieder da

In der Tips Arena dreht sich übrigens auch am 19. und 20. November alles um das Thema Nachhaltigkeit. Dann macht dort nämlich wieder der Vintage Kilo Sale Halt.

Am beiden Tagen wird jeweils von 10.30 bis 18 Uhr Secondhand-Mode geboten. Bei dem Konzept werden die erworbenen Kleidungsstücke – wie der Name verrät – per Kilo Gewicht bezahlt. Weitere Informationen (auch rund um die nötigen Tickets) sind online unter bethrifty.events/collections/osterreich zu finden.