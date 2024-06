Linzer Seniorenzentren werden laufend saniert

Im Linzer Gemeinderat wird heute auch über die Seniorenzentren diskutiert. Die zehn Einrichtungen der Stadt wären nämlich schon ordentlich in die Jahre gekommen und entsprechend sanierungsbedürftig.

FP und VP leiten aus einem entsprechenden Kontrollamtsbericht die Forderung nach einem Sanierungsplan ab. Die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) konterte gestern mit Zahlen. Seit 2021 wurden rund 15 Millionen Euro in die Verbesserung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung der städtischen Seniorenheime investiert. "Wir haben einen Plan, wie er jetzt eingefordert wird." Das gelte auch für die kommenden Jahre.

Kritischer Kontrollamtsbericht

Im Kontrollamtsbericht wurde kritisiert, dass die mehr als 20 Jahre alten Heime nicht mehr den heutigen Standards entsprechend würden. So sei etwa die Hitze in den Gebäuden ein Problem. Dessen ist man sich bei den Verantwortlichen durchaus bewusst. Glasdächer und Glasfassaden, die vor zwei Jahrzehnten ganz normal waren, würden heute angesichts der immer heißeren Sommer ein Problem bedeuten. Deshalb werde laufend in Beschattungsmaßnahmen und die Nachrüstung von Außenbeschattungen für die Zimmer investiert, sagte Robert Ritter-Kalisch, Geschäftsführer der Seniorenzentren Linz.

Als Beispiel nannte er das Dach des Seniorenzentrums Neue Heimat, das erneuert und um eine neue Photovoltaikanlage bereichert wurde. Dafür seien 1,3 Millionen Euro aufgewendet worden.

Heuer wird die Generalsanierung des Daches im Seniorenzentrum Dornach beginnen, bei der nicht nur die Glasflächen verringert werden, sondern auch die Beschattung erneuert wird. Zudem wird eine PV-Anlage errichtet.

Neues Zentrum ist kein Thema

Ein neues Seniorenzentrum, wie es in den vergangenen Jahren immer wieder einmal im Raum gestanden ist, sei aktuell kein Thema, sagte Hörzing. Bekanntlich gibt es drei mögliche Standorte (Urfahr, Keferfeld-Biesenfeld, Kleinmünchen). Derzeit sei aufgrund der Bedarfszahlen kein Neubau notwendig. Eine Standortentscheidung sei noch zu früh.

In den zehn städtischen Seniorenheimen werden 1170 Menschen betreut, 1100 Mitarbeiter sind in diesem Bereich beschäftigt. Wobei natürlich nicht alle in der Betreuung tätig sind. "Wir haben etwa auch fünf Großküchen zur Versorgung der Bewohner", sagte Ritter-Kalisch.

Autor Reinhold Gruber

