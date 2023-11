Linzer Schulstartpaket: 4713 Anträge wurden bisher bewilligt

Familien in Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten unterstützen, das ist der Anspruch dem die Stadt Linz mit ihrem Schulstartpaket gerecht werden will.

Mit dem Paket werden Linzer Schüler bis zur 5. Schulstufe unterstützt - nach genehmigter Antragstellung erhalten die Eltern print@home-Gutscheine, die in geldwerte Linzer City Ring Gutscheine im Wert von je 100 Euro umgewandelt werden können.

Bis Ende Oktober wurden 4713 solcher Anträge genehmigt, informierte die Stadt Linz heute. Das Fördervolumen von insgesamt 560.000 Euro wurde somit zu 84 Prozent ausgeschöpft.

Notwendige soziale Unterstützung

"Das Schulstarpaket als Teil des städtischen Antiteuerungspaketes stellt sicher, dass Familien die notwendige soziale Unterstützung erhalten. Gezielte soziale Förderungen helfen der Linzer Bevölkerung treffsicher, die Herausforderungen der Teuerung zu bewältigen", ist Bürgermeister Klaus Luger (SP) von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Maßnahme überzeugt. Auch Finanzreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (ebenfalls SP) sieht damit die "Chancengleichheit von Kindern" gefördert.

„Damit das Geld auch dorthin kommt, wo es hinkommen soll, nämlich in die Brieftaschen der nachweislich förderbaren Linzer Familien, ist es mir ein Anliegen zu erwähnen, dass die Einlösefrist der print@home-Gutscheine bis 31. Jänner 2024 endet. Bis dahin sind alle Familien, die einen Gutschein erhalten haben aufgerufen, diesen an den dafür vorgesehenen Linzer City Ring-Standorte in geldwerte Gutscheine einzulösen“, informiert Magistratsdirektorin Ulrike Huemer.

Gutscheine müssen bis 31. Jänner eingelöst werden

Die Antragsfrist für das Schulstarterpaket endete vor wenigen Tagen mit 31. Oktober, sämtliche Antragsteller, die für eine Stichprobe zur Überprüfung ausgewählt wurden, können die geforderten Nachweise bis einschließlich 19. November übermitteln.

Nach erfolgter Antragsgenehmigung erhalten die Antragssteller einen print@home-Gutschein (individueller QR-Code), der bis zum 31. Jänner 2024 im Linzer City Ring Büro oder bei den Linzer City Ring Gutschein-Automaten in einen geldwerten Gutschein umgetauscht werden kann. print@home-Gutscheine, die nicht bis 31. Jänner 2024 eingelöst werden, verlieren ihre Gültigkeit.

