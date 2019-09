Seit knapp zwei Wochen wird sie wieder auf SAT1 und PRO7 gesucht: die Stimme Deutschlands. In der mittlerweile neunten Auflage der Gesangsshow hatte jetzt auch der Oberösterreicher Max Grubmüller seinen großen Auftritt. Vor ein paar Tagen erst wurde ausgestrahlt, was schon im Juni aufgezeichnet wurde. Doch der 38-jährige Linzer, der seit einem Jahr in St. Florian lebt, durfte nichts sagen. So steht es im Vertrag.