"Jack The Ripperl"-Erfinder Hannes Roither (r.) und Wolfgang Gittmaier

"Jack The Ripperl" schreitet über die Grenzen. Ab kommender Woche wird das gastronomische Franchiseprojekt aus Oberösterreich beim Auftakt zum Skiweltcup in Sölden seinen großen Auftritt haben. Das erste Pop-up-Restaurant vor Ort soll vom 24. Oktober bis 1. November veranschaulichen, was der Jack alles kann.