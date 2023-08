Linzer rettete Haus des Wollzeugfabriks-Gründers

Er heißt Christian Sint und er hat Linz auf die Landkarte so mancher Historiker gesetzt. Denn Sint, ein honoriger Linzer Ratsbürger und Pionier der industriellen Revolution, gründete 1672 an der Donaulände die Wollzeugfabrik; die erste textile Fabrik Österreichs. Das barocke Ensemble, in dem bis 1850 bis zu 2000 Mitarbeiter werkten, wurde nach einem Zwischenspiel als Kaserne und Weltkriegs-Flüchtlingsheim 1969 abgerissen. Ewig schade, meinen nicht nur heute viele.