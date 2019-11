Linzer rettete „geflohenem“ Papagei das Leben

Bei Temperaturen von nur knapp über dem Gefrierpunkt war der Ara beim Geschäftsführer der Vitalakademie Österreich gelandet. Entkräftet, orientierungslos und verschreckt. Der Linzer reagierte rasch, rief bei den Tierrettern von Gut-Aiderbichl an, um sich Tipps zur bestmöglichen Versorgung des Papageis geben zu lassen.

Mit einer Decke, die Weingartler vorsichtig über das Tier stülpte, konnte er den Ara einfangen und in das Wohnungsinnere bringen. Dort entpuppte sich der Papagei als sehr zutraulich und wurde mit Rosinen und Wasser gefüttert. Jetzt galt es nur noch, den Besitzer zu finden.

Weingartler meldete seinen tierischen Fund bei der Polizei, in der Hoffnung, dass sich der oder die Besitzer dort melden. So dauerte es nicht einmal eine Stunde, bis sich mit Selina Eineder aus Linz die schon leicht verzweifelte Besitzerin des Tieres telefonisch meldete und wenig später ihren Ara wieder in Empfang nehmen konnte.

Wie sich dann herausstellte, war der Papagei durch ein offenes Fenster im wahrsten Sinne des Wortes ausgeflogen und hatte sich rund 250 Meter durch die Linzer Innenstadt bewegt, ehe er auf der Dachterrasse von Weingartl landete. „Es freut mich sehr, dass ich der Tierbesitzerin ihren gefiederten Freund unversehrt zurückgeben konnte. So etwas erlebt man nicht alle Tage“, so der Linzer.

