Linzer Repair-Café kehrt nach Corona-Pause zurück

Coronabedingt musste eine Pause eingelegt werden, nun wird in der Tabakfabrik schon bald wieder gelötet, geschraubt, genäht und geklebt. Am 3. März startet das Repair-Café der Volkshilfe in der "Kreisler*in" wieder durch.

Von 17 bis 19 Uhr unterstützen ehrenamtliche Helfer gegen eine freiwillige Spende mit Rat und Tat bei der Reparatur von Kleidungsstücken oder defekten kleinen Elektrogeräten wie etwa Lampen, Toastern, Radios oder Kaffeemaschinen. Dadurch können teure Neuanschaffungen vermieden und Abfall reduziert werden. Der Restart nach langer Zwangspause ist jedenfalls der Auftakt zu vielen weiteren Veranstaltungen. Künftig findet das Repair-Café wieder jeden ersten Donnerstag im Monat statt.

Übrigens: Freiwillige, die gerne nähen oder reparieren, sind im Team für das Repair-Café jederzeit willkommen. "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Experten", sagt Rosa Rumetshofer-Karlinger, die Freiwilligenbeauftragte der Volkshilfe Oberösterreich.

Infos unter Tel. 0676/8573 470 85