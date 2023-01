Linzer rauchen weniger und wandern mehr

Mehr als 2000 Linzer haben sich an der Befragung beteiligt.

20.000 Linzer ab 15 Jahren wurden im Herbst eingeladen, sich an der Befragung zu beteiligen. Exakt 2122 haben den Online-Fragebogen auch wirklich ausgefüllt. Aufgrund der zwei harten Corona-Jahre hat Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) die Befragung vorgezogen. Die Ergebnisse sind zumindest teilweise überraschend. So empfinden drei von vier Befragten ihren Gesundheitszustand als gut oder sogar sehr gut. Große Zufriedenheit herrscht mit 77 Prozent auch mit der Gesundheitsversorgung. Allerdings würden die Ärzte immer schwerer erreichbar. Der Ärztemangel bleibt nicht ohne Auswirkung. So sind zwar 87 Prozent mit den Hausärzten zufrieden. Bei der Befragung 2018 waren es noch 94, 2012 gar 97 Prozent. Raml fordert deshalb eine "Attraktivierung und Stärkung" des niedergelassenen Bereichs - auch um die Spitäler zu entlasten.

Rauchen ist out

Weitere Trends der Gesundheitsbefragung: Psychische Erkrankungen, wie etwa Depressionen, nehmen weiter zu. Haltungsbeschwerden, vor allem Rücken- und Kreuzschmerzen sowie Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich nehmen nach Allergien den zweiten Platz ein. Positiv ist, dass immer weniger Linzer angeben zu rauchen. 76,4 Prozent haben nie geraucht oder damit aufgehört.

Sportaktivitäten gehen leicht zurück

Durchwachsene Ergebnisse gibt vom Sport. Knapp 70 Prozent sind mit dem Sportangebot zufrieden, 60 Prozent betreiben zumindest einmal pro Woche Sport, 43,3 Prozent mehrmals. Gegenüber den Umfragen von 2012 und 2018 ist der Wert allerdings etwas gesunken. Die am meisten ausgeübte Sportart ist das Wandern (53,5), das könnte allerdings auch dem Befragungsmonat September zusammenhängen. Hoch im Kurs stehen auch Fitnesstraining (38,2), Laufen (30,4) und Radfahren (27,8). Am häufigsten wurde der Wunsch nach mehr Outdoor-Angeboten wie allgemein zugängliche Fitnessstationen in Parks genannt. Sportreferentin, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) hat deshalb auch angekündigt das Angebot ausbauen zu wollen.

Vereinssport wieder auf Vor-Corona-Niveau

Eine gute Nachrichte kommt von den Sportvereinen. Der Vereinssport ist laut Gesundheits- und Sportdirektor Dietmar Nemeth wieder auf dem Niveau der Jahre vor Corona. Immerhin 24 Prozent der Befragten sind in einem Verein Mitglied, 18 Prozent davon auch aktiv.

