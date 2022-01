Linzer randalierte in Innenhof: angezeigt

Am Sonntag um 22 Uhr wurde die Polizei in die Markartstraße gerufen, da dort ein Mann im Innenhof randalieren würde. Beim Eintreffen hatte der 25-jährige Linzer bereits die Tatörtlichkeit verlassen. Ein Zeuge gab an, dass der Mann zuvor im Hof randalierte, dabei Fahrräder beschädigte und schließlich Richtung Hamerlingstraße flüchtete. Bei der folgenden Fahndung konnte der Beschuldigte angehalten werden, wobei er ein Messer in der Hand hielt. Nach Aufforderung durch die Polizei ließ er das Messer fallen und zeigte sich gegenüber der Polizei kooperativ. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zusätzlich einen Pfefferspray. Die beiden Gegenstände wurden sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der Linzer wurde angezeigt.