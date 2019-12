Linzer Ramsauer-Gymnasium ausgebaut

Mehr Platz gibt es für die Schüler des Linzer Ramsauer-Gymnasiums: Um eine Million Euro wurden die Räumlichkeiten für die Tagesbetreuung erweitert. Am Donnerstag eröffneten Direktor Thomas Riedl und Bildungsdirektor Alfred Klampfer den soeben fertiggestellten Anbau.

Auf 300 Quadratmetern gibt es nun für die 62 Schüler, die aktuell am Nachmittag betreut werden, einen Speisesaal, vier Gruppenräume und eine Terrasse. Per neuer Stiege werden sie ab dem Frühjahr auch den Innenhof der Schule erreichen können. Damit gibt es mehr Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung draußen. Auch das Schulbuffet wurde umgestaltet.

Gleichzeitig wurde das Ramsauer-Gymnasium vom Fachinspektor für Informatik, Andreas Riedl, für seine zahlreichen digitalen Projekte geehrt und mit dem E-Education-Status "Expert plus" ausgezeichnet. Über die vielen Aktivitäten der Schule können sich Interessierte beim Informationsabend am 8. Jänner 2020 um 19 Uhr und beim Tag der offenen Tür am 10. Jänner 2020 von 9 bis 13.30 Uhr informieren. Alles Wissenswerte gibt es auf bg-rams.ac.at zu finden.

