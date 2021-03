Linzer Radverleih ist um vier Standorte gewachsen

Lange haben die Linzer darauf warten müssen, doch nun geht es Schlag auf Schlag mit dem Linzer Radverleih. Zu den 20 Verleihstationen haben sich seit gestern vier neue dazu gesellt. Ab sofort kann man auch in der Ferihumerstraße, am Europaplatz, in der Harrachstraße sowie in der Schubertstraße auf- und umsteigen. An jedem Standort stehen zehn Fahrräder zum Verleih zur Verfügung.

Bis Mitte April - dann sollte sich auch das Wetter endgültig beständiger, wärmer und fahrradtauglicher präsentieren - werden noch weitere Verleihstationen an zentralen Standorten in Linz installiert. Insgesamt sind bekanntlich 40 Stationen mit insgesamt 400 Fahrädern zum Ausleihen geplant.

Der Verleih der Bikes funktioniert via Smartphone-App. Die Räder können individuell und standortunabhängig angemietet werden. Die ersten 30 Minuten der Fahrt bietet die Stadt Linz kostenlos an. Weitere Infos und ein Überblick über alle Standorte gibt es hier.

Lesen Sie dazu: Die Linzer Leihräder sind am Start

Video: Der Linzer Radverleih im OÖN-Test

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen