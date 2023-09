Linzer Radparade mit Rekordbeteiligung und einem Wermutstropfen

Für die Radlobby OÖ war es ein Tag der Rekorde: Noch nie haben sich so viele Radler an den Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt. Rund 1000 nahmen am "Sternradeln" aus vier Umlandgemeinden nach Linz teil, bei der anschließenden Radparade durch die Landeshauptstadt waren es noch deutlich mehr. Am Hauptplatz fand zudem das "Fest der Mobilität" der Stadt Linz statt. Hauptforderung ist die Einhaltung des 1,5 Meter Abstandes beim Überholen von Fahrrädern.

Hauptforderung ist die Einhaltung des 1,5 Meter Abstandes beim Überholen von Fahrrädern. Bild: Radlobby

Radlobby ärgert Untersagung

Doch trotz der Rekorde beklagt die Radlobby einen "bitteren Wermutstropfen". Eigentlich wollte man wie in den Jahren zuvor auch über die Voestbrücke fahren, doch heuer wurde das aus Sicherheitsgründen nicht genehmigt. Besonders ärgerlich: Obwohl die Besprechung mit der Polizei laut Radlobby bereits am 1. September stattfand, langte die Untersagung erst am 14. ein – zu spät, um noch eine neue Route anzumelden. Hätte die Klimaallianz das nicht vorsorglich getan, wäre statt dem Rekord eine Stehpartie herausgekommen. Die Radlobby hat deshalb ein juristisches Nachspiel angekündigt.

Statt der Voestbrücke ging die Fahrt über die Nibelungen- und die Eisenbahnbrücke. Bild: Radlobby

Autor Christian Diabl Christian Diabl

