Linzer Problemzonen Schillerpark und Volksgarten

Gleiche Probleme, anderer Ort. Was vor Jahren die Anrainer des Hessenparks beklagten, ist nun im Schillerpark und im Volksgarten an der Tagesordnung: alkohol- und drogenkranke Menschen, die herumlungern, Passanten anpöbeln und bis spät in die Nacht lärmen. Im Volksgarten kommen dazu noch Roma-Gruppen, die sich häuslich einrichten und ihre Wäsche auf den Bäumen trocknen.

In einem sind sich Anrainer und Politik einig: Wohlfühlparks sind Volksgarten und Schillerpark seit längerer Zeit nicht mehr.

Wieder stellt sich die Frage: Was tun? Im Hessenpark, der jahrelang als Drogen-Hotspot und Junkiepark verschrien war, haben Alkoholverbot und das Verhängen einer polizeilichen Schutzzone gegen Drogenhandel die Wende gebracht. Die Problemgruppen wanderten ab, heute ist der Hessenpark eine Wohlfühloase, in der sich Jung und Alt gleichermaßen gern aufhalten. Nicht zuletzt deshalb beantragen die Neos in der morgigen Gemeinderatssitzung die gleichen Maßnahmen für Schillerpark und Volksgarten. Allerdings nicht als Antrag, über den abgestimmt werden soll. Vielmehr solle der Stadtsenat diese Maßnahmen setzen.

Diskussion im Gemeinderat

Das ärgert VP-Klubchefin Elisabeth Manhal: ÖVP, FPÖ und Neos hätten die Mehrheit, "wir könnten Maßnahmen sofort beschließen. Nur weil die Neos in ihrer Fraktion keine gemeinsame Linie haben, schieben sie das Problem an den Stadtsenat", sagt Manhal. Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) sehen ein anderes Problem: Bevor ein Alkoholverbot verhängt werden könne, müssten zuerst etliche Gesetzesverstöße in den Parks dokumentiert sein. Er, so Raml, habe den Ordnungsdienst mit vermehrten Kontrollen beauftragt.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at