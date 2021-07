Linzer Polizei verhaftete Subventionshilfe-Betrüger

Aufgrund eines Auslieferungsersuchens vom Amtsgericht Köln wurde das LKA Oberösterreich mit Fahndungsermittlungen beauftragt. Dem EU-Haftbefehl zur Folge hat der 47-jährige Rumäne im vergangenen Jahr den deutschen Staat um eine fünfstellige Subventionshilfe betrogen. Dafür ist bei unseren Nachbarn eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren unbedingter Haft vorgesehen.

Deshalb floh der Rumäne nach Österreich. Er konnte in Linz lokalisiert und gestern, Mittwochnachmittag, vor einem Haus in der Linzer Karl-Steiger-Straße festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 47-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.