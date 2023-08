Linzer Polizei fasste Drogendealer am Bulgariplatz

Beamte des Stadtpolizeikommandos Linz, Kriminalreferat, konnten in Zusammenarbeit mit Beamten des Landeskriminalamtes zwei Drogendealer dingfest machen. Ein 40-Jähriger und ein 28-Jähriger, beide nigerianische Staatsbürger, wurden am Montag bei Drogengeschäften beobachtet und sitzen mittlerweile in der Justizanstalt Linz in Haft.

Der 40-Jährige, der in Spanien gemeldet ist, zeigte sich geständig, seit seiner illegalen Einreise Ende Juli 2023 eine nicht genannte Menge Cannabiskraut gewinnbringend an mehrere Abnehmer verkauft zu haben. Das Handy des Verdächtigen, eine geringe Menge Cannabis und Bargeld wurden sichergestellt.

Der 28-Jährige wurde erwischt, als er Suchtgift an einen 26-jährigen Oberösterreicher, der gemeinsam mit seiner Tochter und seiner Freundin unterwegs war, verkaufte. Der einschlägig vorbestrafte, einkommens- und mittellose Dealer ohne festen Wohnsitz zeigte sich ebenfalls geständig, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

