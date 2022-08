Vor der Kirche befindet sich eine großzügige Aussichtsplattform, von der aus Linz in voller Pracht bewundert werden kann. Das Voest-Gelände, der Linzer Dom oder die Nibelungenbrücke sind nur einige markante Punkte, die Besucher von dort oben entdecken können. Der Blick reicht bei Schönwetter bis zu den Alpen. Wer ein Postkartenmotiv mit der Handykamera aufnehmen will, wird am Pöstlingberg nicht enttäuscht werden.