Es tut sich was in Budweis, und damit ist nicht der Adventmarkt auf dem Hauptplatz gemeint – für den ist die Stadt nämlich schon weithin bekannt. Mitten im gut erhaltenen historischen Stadtkern, im prächtigen Rathaus, ist der Blick von Bürgermeisterin Dagmar Skodova-Parmova in die Zukunft gerichtet.