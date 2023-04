Linzer Parkrun: "Bei uns kann jeder sein Tempo selber wählen"

Fünf Kilometer ganz ohne Wertungsdruck laufen, und das jeden Samstag um 9 Uhr. Das ist das Prinzip hinter den weltweit stattfindenden Parkruns, die ihre Wurzeln in England haben.

An mehr als 2000 Standorten finden diese Läufe statt, seit einem Jahr reiht sich mit Linz dort auch die erste oberösterreichische Stadt ein. Zu verdanken ist das allen voran Uli Koller, der sich selbst als "Geburtshelfer" bezeichnet und das Parkrun-Konzept in Australien für sich entdeckt hat. War die Organisation zunächst quasi "Familiensache" – unterstützt wurden die Kollers und ihre Kinder von einer befreundeten Familie –, umfasst das Linzer Parkrun-Team mittlerweile 33 Helfer.

Mehr zum Thema Linz "Ich war sofort begeistert von diesem Lauf-Format" LINZ. Uli Koller lernte in Australien die weltweit stattfindenden "Parkruns" kennen und lieben – am 16. April ist Premiere in Linz. "Ich war sofort begeistert von diesem Lauf-Format"

Wie viele Läufer samstags an den Start gehen, ist unterschiedlich. Ein entscheidender Faktor: das Wetter. "Aber wir haben einen harten Kern an Läufer, die wirklich jede Woche da sind", sagt Koller. Auch so manche Parkrun-Touristen konnten bereits in Linz begrüßt werden, darunter welche aus Südafrika, Polen oder aus England. Auch Koller nimmt in seinen Urlauben gerne an Parkruns teil, zuletzt in Italien. Das sei die ideale Gelegenheit, um "sich Städte zu erlaufen und Leute kennenzulernen".

Kein Leistungsdruck

Im zweiten Jahr hofft Koller darauf, mehr "Couchpotatoes" für das Laufen begeistern zu können. "Bei uns kann jeder sein Tempo selber wählen, das ist ideal für Leute, die sich vor einer Wertung fürchten oder glauben, dass sie nicht sportlich genug sind." Einige seien im Jänner aufgrund von Neujahrsvorsätzen dazugestoßen – die meisten seien geblieben. "Ich bin wirklich stolz auf jene, die wissen, dass sie nicht zu den Schnellsten gehören, aber trotzdem immer wieder kommen", sagt Koller. Übermorgen, Samstag, 9 Uhr, steht der nächste Linzer Parkrun an, Treffpunkt ist bei der Neuen Eisenbahnbrücke.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine einmalige Anmeldung ist notwendig. Infos, auch zu den anderen österreichischen Standorten in Wien und Salzburg, gibt es online unter parkrun.co.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.