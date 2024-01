Parken, Hunde und Müll: 18.541 Einsätze für Linzer Ordnungsdienst

Vor wenigen Wochen hat der Linzer Ordnungsdienst seinen neuen Stützpunkt in der Blumauerstraße bezogen, nun hat er seinen Bilanz für 2023 präsentiert. Im Vorjahr wurden exakt 18.541 Amtshandlungen gezählt, der Großteil davon entfiel auf die Überwachung der gebührenfreien Kurzparkzonen. So wurden 10.537 Mal Halte- und Parkverbote nicht eingehalten.

Mehr zum Thema: Die neue Ordnungsdienstzentrale

446 Mal wurde das Ordnungsdienst-Team in Fragen der Hundehaltung tätig - hier musste allen voran Aufklärungsarbeit wegen Verstößen gegen die Leinen- und Beißkorbpflichten geleistet werden. 803 Vorgänge betrafen die Bettelei, in 364 Fällen wurde die Anrainerverpflichtung zur Reinhaltung bzw. Streuung von Straßen und Gehsteigen sowie in Bezug auf Strauchschnitt eingemahnt. 135 Mal wurden Straßenkünstler in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften laut StVO überprüft.

In 1213 Fällen wurden ortspolizeiliche Verordnungen nicht eingehalten. Weiters wurden 64 Einschreitungen als Folge illegaler Müllablagerung verzeichnet. Insgesamt 4152 Mal stand das Team des Ordnungsdienstes den Linzern als Ansprechpartner für Anliegen und Beschwerden zur Verfügung, weitere 827 Vorfälle konnten keine der genannten Kategorien zugeordnet werden.

Mitarbeiter gesucht

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) dankt den Ordnungsdienst-Mitarbeitern für "ihre Flexibilität, ihr Durchhaltevermögen und ihre Einsatzbereitschaft": "Mit gezielten Schwerpunktaktionen setzten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihr konsequentes Vorgehen deutliche Impulse gegen die illegale Bettelei, aber auch gegen den Alkoholkonsum in den innerstädtischen Parks."

Der Ordnungsdienst ist auch auf der Suche nach Verstärkung, bis Ende des ersten Quartals will Geschäftsführer Mario Gubesch die volle Personalstärke von 30 Außendienstmitarbeitern erreichen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper