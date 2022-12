Linzer Neustadtviertel soll ab Herbst 2023 begrünt werden

Nach der Kroatengasse und dem Rathausviertel ist der nächste Punkt auf der Linzer Begrünungsagenda, wie berichtet, das Neustadtviertel. Hier soll die Linzer Baumpflanzoffensive fortgesetzt werden. In der jüngsten Stadtsenatssitzung wurde die Vergabe der Planungsarbeiten für das Areal beschlossen.

Für Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) wird damit der "nächste große Meilenstein" für die Begrünung in der Stadt gelegt. "Das Neustadtviertel ist ein Hitzepol und braucht für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität dringend mehr Grün und vor allem großkronige Bäume zur Beschattung", sagt sie.

Der beschlossene Planungsauftrag umfasst neben der Lustenauer Straße, der Bürgerstraße, der Volksfeststraße, der Schillerstraße, der Scharitzerstraße und der Blumauerstraße auch Einzelstandorte (wie beispielsweise in der Starhembergstraße).

Nicht Teil des Neustadtviertels, aber trotzdem Teil der Planungen ist ein Einzelstandort am Alten Markt in der Altstadt. Begonnen werden soll mit der Umsetzung der Begrünungsmaßnahmen im Herbst 2023, wurde via Presseaussendung informiert.

Kommendes Jahr soll auch der Antrag der Grünen zur Einführung von Nachtfahrverbotszonen im Neustadtviertel diskutiert werden, aufgrund von formalrechtlichen Gründen wird er nicht in der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember, sondern erst im Jänner zum Thema.

