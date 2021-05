Linzer Neos: Georg Redlhammer wird Spitzenkandidat

Als einen "echten Neustart für Linz" bezeichnete Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer die Kandidatur von Georg Redlhammer. Der 55-jährige Unternehmensberater kommt als Quereinsteiger in die Politik und wird gleich zum Spitzenkandidaten für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen.

„Ich durfte den Wandel der Stadt von der Stahlstadt zur Kulturhauptstadt miterleben. In den letzten acht bis zehn Jahren hat die Stadt aber an Dynamik vollkommen verloren. Die neue Stadtführung ist aus meiner Sicht stehen geblieben", sagt Redlhammer.

Als thematische Schwerpunkte, die er politisch einbringen will, sieht er "Familie, Bildung und Klima". Auch Ambitionen, Bürgermeisterkandidat in Linz zu werden, bestätigte Redlhammer: „Der Stadtrat muss neben dem Einzug in den Gemeinderat für uns das Ziel sein. Und ja, ich will auch Linzer Bürgermeister werden."

Zu den Konflikten innerhalb der Linzer Neos-Fraktion und den erfolgten Partei-Ausschlüssen von Lorenz Potocnik und Elisabeth Leitner-Rauchdobler wollte Eypeltauer nichts mehr sagen. Er schaue ab jetzt nur noch nach vorne.