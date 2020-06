Linzer mit Messer verletzt: Cobra-Einsatz in der Innenstadt

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist ein Streit unter Bekannten am frühen Donnerstagmorgen in einer Wohnung in der Linzer Landwiedstraße. Ein 31-jähriger Linzer soll mit einem Klappmesser, das er trotz Waffenverbots mit sich führte, auf einen 33-Jährigen eingestochen haben, teilte die Polizei am Abend mit. Danach flüchtete der Täter gemeinsam mit einem 26-jährigen Syrer in einem Auto. Er wurde am Vormittag in der Wohnung des 26-Jährigen in der Linzer Innenstadt vom Sondereinsatzkommando Cobra verhaftet.

Stichwunde im Rücken

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren am Donnerstagabend noch unklar. Die Polizei war gegen 6:30 Uhr in die Wohnung in der Landwiedstraße gerufen worden. Sie fanden den Wohnungsmieter in einem Computersessel kauernd mit einer etwa drei Zentimeter breiten Einstichwunde im Rücken. Das Opfer wurde vom Notarzt versorgt in das Kepler Uniklinikum gebracht. Über seinen Gesundheitszustand waren am Abend keine Details bekannt.

Täter zeigte sich geständig

Ein in der Wohnung anwesender 36-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land brachte die Beamten auf die Spur des Täters. Er gab an, dass zwei Männer mit einem Pkw geflüchtet seien und konnte auch eine Personenbeschreibung abgeben. Das Fluchtfahrzeug bemerkte eine Streife wenig später vor einem Mehrparteienhaus in der Linzer Innenstadt. Der Zulassungsbesitzer, der an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen sein dürfte, verriet den Beamten den Aufenthaltsort des Täters. Der 31-Jährige zeigte sich ein einer ersten Einvernahme geständig, er wurde in das Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht. Der 26-jährige Syrer gab zu, das Fluchtauto gelenkt zu haben.

