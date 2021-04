Linzer mit Fäusten attackiert: Täter gesucht

Das Opfer kannte den Täter flüchtig und wollte keine Anzeige erstatten, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Der 57-Jährige hatte jedoch in der folgenden Nacht so starke Schmerzen, dass ein Freund um 3.00 Uhr früh die Rettung alarmierte.

Der Mann wurde in den frühen Morgenstunden des Freitags ins Krankenhaus gebracht und musste operiert werden. Das Spital erstattete am Montag Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Erhebungen zum Täter liefen noch, die Polizei erbat Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4592. Der gesuchte Mann attackierte den 57-Jährigen vorigen Donnerstag zwischen 8.30 und 9.00 Uhr beim Durchgang zur Tiefgarage im Passage Kaufhaus.

