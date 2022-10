Linzer Millionen für Vereine und Organisationen

Diese Summe hat die Stadt Linz im vergangenen Jahr an Organisationen, Vereine oder Privatpersonen ausgegeben, um sie zu unterstützen. Das geht aus dem aktuellen Subventions- und Transferbericht hervor, den Vizebürgermeister Tina Blöchl (SP) und Finanzdirektor Christian Schmid präsentiert haben.

42 Prozent des städtischen Haushaltes entfallen auf Subventionen und Transfers. Insgesamt wurden im Vorjahr etwa 14 Millionen Euro mehr ausgegeben als noch im Jahr zuvor. Da spielte auch die Erhöhung der freiwilligen Subventionen eine Rolle. So flossen etwa mehr als zwei Millionen Euro in gezielte Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Keinen Einfluss hat die Stadt Linz auf die Transferzahlungen auf gesetzlicher Grundlage, die direkt an das Land gingen. 157,4 Millionen Euro (plus 4,3 Prozent) waren das im Vorjahr. Der Großteil davon entfiel auf den Krankenanstaltenbeitrag (69,7 Millionen Euro), die Landesumlage (29 Millionen Euro) und die Chancengleichheit (29,3 Millionen Euro). In diesem Bereich würden sich Blöchl und Schmid, dass Überlegungen angestellt werden, wie die Gemeinden entlastet werden könnten. "Die Stadt Linz ist überproportional davon belastet", so Blöchl. Angesichts der Dynamik im Sozial- und Gesundheitsbereich sei es dringend notwendig, wieder mehr Gestaltungsspielraum zu bekommen.

Zudem könne man derzeit kaum abschätzen, wie sich die Teuerungswelle konkret auf die Vereine und Organisationen wie auch die Menschen auswirken werden.

Unabhängig davon fordert die Linzer ÖVP ein Paket der Stadt zur Unterstützung aller ehrenamtlichen Vereine, egal ob sie im Sport, in der Kultur oder in anderen Bereichen tätig sind.