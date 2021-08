Wer genau schaut, sieht sie. Und wer noch genauer schaut, weiß auch zu schätzen, was man bei ihnen alles bekommen kann. Vor allem Nahrhaftes. 76 aktive Landwirte gibt es auf Linzer Stadtgebiet, Vollerwerbs-Bauern sind nur mehr die wenigsten. Martin Hossinger ist noch so einer. Der 29-Jährige führt den Hof am Schatzweg in St. Magdalena zusammen mit seiner Viktoria. "Es taugt mir, mein eigener Herr zu sein", sagt er. Hossinger setzt fort, was seine Familie über drei Generationen aufgebaut hat.