Linzer MFG will mit neuem Personal aus der Krise kommen

4,11 Prozent erreichte die Corona-Protestpartei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) bei der Gemeinderatswahl 2021 und zog mit zwei Mandataren in den Gemeinderat ein. Doch damit endete schon die kurze Erfolgsgeschichte. Schon im November wurde Spitzenkandidat und Fraktionsführer Norbert Obermayr aus der Partei ausgeschlossen, weil er der Verlängerung des städtischen Impfbusses zugestimmt hatte. Im Dezember trat dann auch die zweite Mandatarin, Vera Schachner, aus der Partei aus, der sie "Autokratie" vorwarf. Sowohl Obermayr als auch Schachner blieben aber im Gemeinderat. Inhaltlich war von beiden ohnehin wenig zu hören.

MFG will 2027 wieder antreten

Die Partei nennt die Turbulenzen heute in einer Aussendung "personelle Herausforderungen" und verkündete einen "Neustart für MFG Linz". Die neue Nummer eins heißt Petra Lindner, kommt aus Urfahr und ist 48 Jahre alt. Im Gemeinderat ist sie freilich nicht vertreten. Sie will nun die fünf Jahre bis zur nächsten Wahl nutzen, um stabile Strukturen aufzubauen. Ihre Themen: "Corona-Profiteure in Linz", Russland-Sanktionen und direkte Demokratie.

Autor Christian Diabl Christian Diabl