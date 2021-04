Linzer Mariendom ist jetzt Teil der "Minecraft"-Welt

Nachkonstruiert wurde die flächenmäßig größte Kirche Österreichs von einem Niederländer, der sich online "Kruidnoo" nennt, teilte die Diözese Linz in einer Aussendung am Dienstag mit. Der "Minecraft"-Spieler sei auch Mitglied bei "Alps BTE", einer Teilgruppe des weltweiten Projektes "BuildTheEarth" (BTE), das sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt im 1:1 Maßstab in "Minecraft" nachzubauen.

Spieler erschaffen in der Online-3D-Welt Konstruktionen wie Gebäude aus zumeist würfelförmigen Blöcken; zudem können Spieler diese Welt erkunden, Rohstoffe abbauen, diese zu Gegenständen weiterverarbeiten und gegen Monster kämpfen. "Minecraft"-Spieler bauen teils ihr eigenes Haus oder historische Gebäude in einem Gelände aus Bergen, Wäldern, Wüsten, Meeren, Ebenen und Höhlen nach. Die Gesetze der Physik sind im Spiel jedoch teilweise aufgehoben. Das Spiel erschien erstmals 2009.