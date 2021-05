Linzer Maibaum gestohlen - Diebe hatten es nicht schwer

Gegen 6.00 Uhr begannen die Diebe, eine Gruppe von jungen Neufeldnern, die Aktion, berichtete der ORF am Samstag. Sie hatten sich auch eine Ausrede überlegt: Auf Fragen von Passanten antworteten sie, dass sie den Maibaum wegen einer Unwetterwarnung abmontieren müssten. Neigen, Ablegen und Verladen funktionierten problemlos. Wenig später fuhren die Neufeldner schon mit dem Maibaum vom Hauptplatz davon.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger nimmt den Maibaumdiebstahl mit Humor – Sowohl die Spender aus Neumarkt als auch die Diebe sollen zu einem Fest eingeladen werden.

Wegen Ausgangsbeschränkungen wurde der Baum nicht bewacht

Warum der Maibaum nicht bewacht wurde, beantwortete die Stadt Linz in einer Presseaussendung: „Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ausgangssperre, die von 20.00 bis 6.00 Uhr gilt, wird der Maibaum heuer übrigens nicht bewacht werden, de facto entfällt auch die Tradition des Maibaumstehlens,“ heißt es darin.

Bürgermeister von Neufelden, Hubert Hartl, hat laut eigener Aussage einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte, sagte er gegenüber dem ORF: Konkrete Namen nannte er freilich nicht, laut ORF merklich amüsiert. Es gebe da in seiner Gemeinde eine Gruppe, die in dieser Richtung aktiv sei, und er erinnerte dabei an das Jahr 2013. Damals hatten Neufeldner ebenfalls den Linzer Maibaum gestohlen.

Maibaumstehlen kein strafrechtliches Delikt, sondern Brauchtum

Die Polizei hält sich im konkreten Fall vornehm zurück, denn Maibaumdiebstahl sei kein strafrechtliches Delikt, sondern schlicht und einfach Brauchtum.