Linzer Kokain-Dealer in Haft

Der Beschuldigte betrieb schwunghaften Kokainhandel und lieferte das Suchtgift von Linz bis nach Osttirol.

Der 29-Jährige konnte Anfang Juli 2019 in Linz in seiner Wohnung festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden zwei Handys und Bargeld gefunden und sichergestellt. Es konnten mehrere Suchtgiftabnehmer ausgeforscht und zur Anzeige gebracht werden. Der Beschuldigte wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.