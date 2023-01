Linzer Innenstadt erlebte Lauffest zum Jahresende

Schon vor dem Startschuss am letzten Tag des Jahres 2022 um 15 Uhr hatten die Mitglieder des Organisationsteams von TriRun Linz unter der Führung von Peter Weinzierl ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Denn der Hypo Silvesterlauf schloss nach zwei Jahren Pause praktisch nahtlos an die Zeit vor der Zwangsruhe an.

Fast 800 Läuferinnen und Läufer waren auf der drei Kilometer langen Runde mit Start und Ziel auf dem Hauptplatz unterwegs und sorgten so für einen würdigen sportlichen Jahresausklang in der Linzer Innenstadt, wie es Weinzierl formulierte.

Bei der 20. Auflage der Traditionsveranstaltung gab es neben sportlichen Top-Leistungen auch jede Menge Spaß für die Teilnehmer am letzten Lauf des Jahres. Das Bild prägten dabei die kostümierten Aktiven, die damit klarmachten, dass es neben dem sportlichen Aspekt beim Laufen immer auch um den Spaßfaktor geht und der Silvesterlauf auch ein Volkslauf ist, bei dem die breite Masse in Bewegung gebracht wird.

Der Hauptplatz war heuer jedenfalls dicht gefüllt mit vielen Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen. Dazu kamen die vielen Zuseher entlang der Strecke, die für beste Stimmung wenige Stunden vor dem Jahreswechsel sorgten. " Es war ein echtes Volksfest", sagte Weinzierl, der sich vor allem darüber freute, dass die Zwangspause der Beliebtheit des Silvesterlaufes nicht geschadet hat.

Auch wenn bei vielen Mitläufern der Genuss, das Dabeisein und der Spaß an der Bewegung im Vordergrund standen, hatte der Silvesterlauf natürlich auch wieder seine sportliche Ausdrucksform.

Beim Hauptlauf über sechs Kilometer, also zwei Runden durch die Innenstadt, gab es eine Titelverteidigung. Wie schon im Jahr 2019, als zum letzten Mal vor Corona gelaufen werden konnte, holte sich Tina Fischl vom bayrischen WSV Otterskirchen souverän in 20:42 Minuten den Sieg vor Edith Brandl vom LC Neufurth sowie Iris Hermann (TriRun Linz).

Bei den Herren kam der Sieger aus dem Mühlviertel: Philipp Obermüller von der SU Bad Leonfelden war in 18:27 Minuten nicht zu schlagen. Er verwies Dominik Uizani (LC Neufurth) und Matthias Hohlrieder (LAC Amateure Steyr) nur knapp auf die Plätze.

Alle Infos zur Veranstaltung und Links auf Ergebnislisten unter www.silvesterlauf-linz.at

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

