Die Bauarbeiten in der Industriezeile sind bereits in vollem Gange, bis August sollen sie abgeschlossen sein: Neben dem vierspurigen Ausbau auf dem rund einen Kilometer langen Abschnitt zwischen der Firma SSC und der Firma Hainzl wird auch ein drei Meter breiter Zweirichtungs-Geh- und -Radweg errichtet. Damit werde an einer Achillesferse des Linzer Radwegnetzes angesetzt, wie Vizebürgermeister Markus Hein (FP) sagt.