Linzer verkaufte in Substitutionstherapie erhaltenes Morphin weiter

Von Anfang 2017 bis Ende 2019 soll der Linzer seine erhaltene Dosis von täglich 920mg Substitol, so die handelsübliche Bezeichnung des Morphins, zum Teil gewinnbringend weiterverkauft haben. Um insgesamt um die 460 Stück Substitol 200mg und 365 Stück Substitol 120m soll es sich gehandelt haben.

Der Verdächtige zeigte sich jedoch nicht geständig. Er sitzt bereits seit 25. November in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz. Neben dem Beschuldigten konnten mehrere Suchtgiftabnehmer ausgeforscht und zur Anzeige gebracht werden, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.