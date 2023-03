Linzer Fitnessstudio-Mitglieder sind keine Karteileichen

Viele kennen das Klischee: Man ist zwar im Fitnessstudio eingeschrieben und zahlt regelmäßig dafür, wirklich trainiert wird aber selten oder gar nicht. Glaubt man dem Endergebnis der Linzer Gesundheits- und Sportbefragung, ticken die Linzer da anders. Fitnesstraining ist nach Wandern die beliebteste sportliche Betätigung der Linzer. Was die Regelmäßigkeit betrifft, kommt das Hanteltraining gleich hinter dem Turnen. Wer turnt, tut das zu drei Vierteln regelmäßig, beim Fitnesstraining sind es immerhin 70 Prozent, die laut eigenen Angaben regelmäßig den Weg ins Studio finden.

Wandern, Fitness, Laufen

Insgesamt geben 61 Prozent der Linzer an, mindestens einmal pro Woche Sport zu betreiben. Das Wandern ist dabei am beliebtesten. 53,5 Prozent der Befragten gaben an, in ihrer Freizeit zu wandern, dann kommt schon das Fitnessstudio mit 38,2 Prozent, gefolgt von Laufen (30,4 %), Radfahren (27,8 %) und Skisport (22,2 %). Aerobic, Gymnastik bzw. Turnen liegt mit 16,7 Prozent im hinteren Feld.

Hohe Zufriedenheit mit Sportangebot

Mit dem Sportangebot in de Stadt Linz sind übrigens knapp 70 Prozent zufrieden und mehr ein Viertel sogar sehr oder äußerst zufrieden. Im Gegenzug sind lediglich etwa 9 Prozent mit dem Sportangebot in Linz weniger oder gar nicht zufrieden sind. Die ÖVP will die Zufriedenheit der Linzer noch steigern und stellt im kommenden Gemeinderat einen Antrag, wonach in den Stadtteilen Outdoor-Fitnessgeräte installiert werden sollen, die kostenlos genutzt werden können.

Autor Christian Diabl Christian Diabl