"Es ist sehr traurig. Hier steckt mein Herzblut drin", sagt Wolfgang Götzendorfer und meint damit die in wenigen Tagen anstehende Schließung seines Frühstückslokals Exx in der Linzer Klammstraße. Vierzehn Jahre ist es her, dass Götzendorfer dieses eröffnet hat – mit seinem Konzept war er in der Landeshauptstadt ein Pionier.