Linzer FPÖ will "innovativere" Weihnachtsbeleuchtung

Alle Jahre wieder ist auf der Linzer Gemeinderatsordnung der Tagesordnungspunkt "Weihnachtsbeleuchtung" zu finden – so auch am Donnerstag dieser Woche. Und alle Jahre wieder liefern die jährlichen Montagekosten in Höhe von rund 300.000 Euro zuvor Gesprächsstoff. Das war heuer nicht anders, getrieben waren die Debatten dieses Mal jedoch allen voran von der Krise am Energiesektor.