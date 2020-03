Linzer FPÖ für Aufhebung der Kurzparkzonen

Fehlende Parkplätze sollen kein Grund sein, warum Arbeitnehmer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit anreisen, so der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein und Stadtrat Michael Raml (beide FP). Deshalb sollen ab morgen, Dienstag, die Linzer Kurzparkzonen (sowohl gebührenpflichtig als auch gebührenfrei) bis auf weiteres aufgehoben werden.

Mit der Überwachung der kostenpflichtigen Kurzparkzonen ist ein privates Sicherheitsunternehmen beauftragt. „Dieses würde das bestehende Vertragsverhältnis mit der Stadt vorläufig aussetzen“, sagt Raml. Der Vorschlag wird heute um 15 Uhr im Krisenstab beraten: „Jede Minimierung der Ansteckungsgefahr ist wichtiger als die ohnehin stark zurückgehenden Parkeinnahmen.“ Denn die Ansteckungsgefahr in den öffentlichen Verkehrsmitteln, würde sich durch eine sinkende Zahl von Nutzern deutlich verringern. Deshalb sollen Personen, die zum Arbeiten nach Linz kommen und so das Notsystem aufrechterhalten, kostenlos in der Nähe ihres Arbeitsplatzes parken können. Es gebe bereits dementsprechende Anfragen, etwa von Linzer Krankenhäusern und Einsatzorganisationen, so Raml weiter.

Vom Tisch ist hingegen die Idee das Parkverbot am Urfahraner Jahrmarktgelände vorübergehend aufzuheben. „Die rechtliche Prüfung ist abgeschlossen. Es ist in Österreich nicht einmal in der momentanen Notsituation möglich hier von der Flächenwidmung abzusehen“, sagt Hein. Verfügbar sind aber die bereits bestehenden Parkplätze des Ars Electronica Centers (AEC). Diese würden aufgrund des eingestellten Betriebes derzeit vom AEC nicht benötigt, so Hein: „Deshalb ersuchen wir die Geschäftsleitung vorübergehend auf die Einhebung von Parkgebühren zu verzichten. Dann würden zumindest 118 zusätzliche kostenlose Parkplätze ganztägig zur Verfügung stehen.“