Linzer Forscher entwickeln Transporter für Krebsmedikamente

Wenn Medikamente auf speziellen Nanopartikeln befördert werden, zirkulieren sie länger im Körper, sind vor unerwünschtem Abbau gefeit und können gezielter an den Wirkungsort gebracht werden. Solche Nanopartikel stellt man normalerweise her, indem viele einzelne verzweigte Stoffketten (Polymeren) zusammengehängt werden. Diese seien aber teils nicht vom Körper abbau- und ausscheidbar.

Ein Team um die JKU-Forscher Ian Teasdale und Paul Strasser produzierte daher im Labor neuartige Zottel- oder Flaschenbürsten-Polymere ("Bottlebrush Polymere"). "Bottlebrush Polymere" bestehen aus einem chemischen Rückgrat und Büscheln von Seitenarmen. Damit sehen sie aus wie winzig kleine Flaschenbürsten.

Einsatz auch bei Impfstoffen

"Sie zeigen außergewöhnliche Wasserlöslichkeit, ultra-hohe Bindungsvielfalt und biologische Abbaubarkeit, was sie zu idealen Nanomedikamenten macht", erklären die Forscher in der Publikation im Fachjournal "Small". Wirkstoffe werden an diese Transporter chemisch gebunden und haften daran, so Teasdale: "Dadurch wird der Wirkstoff inaktiviert, bis das Polymer abgebaut wird." Der Körper könne die zotteligen Wirkstofflieferanten nach getaner Arbeit in Aminosäuren, Phosphate und andere körpereigene Stoffe umwandeln, die auch Bestandteile der Knochen oder natürlichen Gewebes sind.

Die neu entwickelten Polymere könnten auch für Impfstoffe verwendet werden. "So werden auch in Corona-Impfungen sogenannte Liposomen verwendet, das sind Nanometer kleine Partikel, um die RNA im Körper zu schützen und sicher in die Zellen zu transportieren", schreiben die Forscher in einer Aussendung. Derzeitige Impfungen auf Basis von Liposomen als Nanopartikeln seien zwar ebenfalls abbaubar, aber nicht so stabil. "Der große Vorteil unserer neuen Transporter ist in der Hinsicht auch, dass sie nicht nur abbau- und ausscheidbar sind, sondern während des Transports stabil bleiben und die beladenen Medikamente schützen", so Teasdale und Strasser gegenüber den OÖN.

Erste Tests an Zellen und Mäusen

Die Flaschenbürsten-Polymere wurden direkt am Institut für Chemie der Polymere an der JKU entwickelt und in Kooperation mit der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien bereits an Zellen und Mäusen getestet. "Es konnte gezeigt werden, dass sich diese 'Bottlebrush-Polymere' hervorragend für die Verwendung als Transporter von beispielsweise Krebsmedikamenten eignen", so die Forscher.

Derzeit werden die Flaschenbürsten-Polymere mit beladenen Krebsmedikamenten in weiterführenden Tierversuchen getestet. "Sollten sich die Ergebnisse in den therapeutischen Studien bestätigen, könnten weitere Studien durchgeführt werden, um die Finanzierung von klinischen Studien zu ermöglichen", so Teasdale und Strasser.

