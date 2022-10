Linzer Feuerwehr rückte zur Schlangenbergung aus

Ein Passant hatte gegen 9:15 Uhr in der Honauerstraße eine etwa eineinhalb Meter lange Schlange entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten bauten um das Gebüsch, in dem sich das Kriechtier versteckt hatte, einen "Sperrkreis" auf, wie es in einer Aussendung hieß. Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Linz bargen schließlich die Schlange – es handelte sich um eine ungiftige und ungefährliche Äskulapnatter – und brachten sie in ein Tierheim.