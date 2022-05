Linzer Europaschüler laufen für den Frieden

Was haben PH-Rektor Walter Vogel und die Linzer Leichtathletin Sophie Kreiner gemeinsam? Sie sind heute, 31. Mai, zwischen 8 und 14 Uhr als Ehrenläufer im Einsatz und unterstützen damit die Schüler der Europaschule Linz bei ihrem besonderen Benefizlauf. Die Kinder der Schule laufen für Kinder in der Ukraine, sammeln durch gesponserte Runden sowie durch Direktspenden Geld für Projekte des Roten Kreuzes in der Ukraine. Ein besonderes Anliegen ist, damit am Wiederaufbau einer Schule im jetzigen Kriegsgebiet mitzuwirken.

Am Lauf rund um die Schule – jede Runde jedes Teilnehmers ist buchstäblich bare Münze wert – nehmen nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich teil, sondern auch Studierende und die erwähnten Ehrenläufer.

Für den mehrfachen Wien-Marathonsieger und österreichischen Rekordläufer Gerhard Hartmann, der zusammen mit Rektor Vogel die Laufstrecke schon besichtigte, ist der Benefizlauf ein wichtiges Zeichen der Solidarität. "Es ist eine wunderbare Sache, wenn sich eine ganze Schule aufmacht, gemeinsam zu laufen", so Hartmann.

In vielen Grußbotschaften unterstützen Prominente die Aktion. Ski-Rennlegende Hermann Maier etwa gratuliert allen Beteiligten zu ihrem Engagement. "Nehmt die Beine unter den Arm, für die Gesundheit und um euer Ziel zu erreichen", heißt es da.

"Laufen löst keine Probleme, aber durch das Laufen kriegt man Abstand zu den Problemen, sieht sie anders und gewinnt innovative Ideen, wie man Probleme lösen kann", sagt Rektor Vogel, der selbst passionierter Läufer ist. Logisch, dass auch er für die Ukraine läuft. Mitmachen kann jeder, aktiv wie als Geldspender. Alle Infos unter ph-ooe.at/ukraine/benefizlauf