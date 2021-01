Linzer Einbrecher in Haft: Mehrere tausend Euro Schaden

Die beiden Georgier aus Linz im Alter von 34 und 42 Jahren wurden am Samstag beim Diebstahl von Brillen und Kosmetikartikeln in einem Einkaufsmarkt in Linz beobachtet. Zeugen meldeten das Geschehen der Polizei, woraufhin die Polizeibeamten der Inspektion Lenaupark die beiden Männer vorläufig festnehmen konnten.

Im Zuge der Ermittlungen konnten den Linzern weitere Vergehen nachgewiesen werden: Ein Einbruch in ein Geschirrgeschäft und unzählige Diebstähle von hochpreisigen Kosmetikartikeln in Drogeriemärkten und Biomärkten in Linz und im Bezirk Linz-Land. Dem 34-Jährigen wird obendrein eine Sachbeschädigung, ein unbefugter Gebrauch und ein räuberischer Diebstahl zur Last gelegt.

Beide Verdächtige sind nach anfänglichem Leugnen nahezu umfassend geständig. Als Motiv gaben sie Geldnot wegen ihrer Suchtkrankheit an. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Die Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.

