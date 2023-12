Linzer City wird vor allem unter der Woche gestürmt

Gerade einmal zehn freie Plätze meldete die Parkgarage Pfarrplatz auf OÖN-Anfrage gestern Nachmittag, in der Garage in den Promenaden Galerien ging zeitweise gar nichts mehr. In der Vorweihnachtszeit ist das an sich nicht ungewöhnlich, möchte man meinen, und doch ist heuer etwas anders: Wie City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner im OÖN-Gespräch bestätigt, verlegt sich das Geschäft von den Wochenenden auf die Werktage. "Frequenz und Umsätze sind unter der Woche wesentlich besser als am Wochenende", sagt Wied-Baumgartner. Das würden auch Kollegen auf der Landstraße bestätigen. Die Geschäftsleute sehen das gerne, denn unter der Woche ist in der Regel mehr Personal in den Geschäften.

Aus der Gastronomie hört man Ähnliches. "Im Kaffeehaus stelle ich fest, dass das Geschäft jetzt auch unter der Woche sehr gut ist", sagt Robert Seeber vom Café Ecco an der Ecke Spittelwiese/Landstraße. "Gestern war es für einen Montag ein Wahnsinn."

