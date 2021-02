Linzer City Ring-Gutscheine beliebt wie nie zuvor

Es war ein Jahr im Ausnahmezustand, das ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand: 2020 war nicht nur für den Linzer Handel ein besonders forderndes. Und die Herausforderungen sind mit dem Jahreswechsel und der andauernden Krise nicht weniger geworden. Umso erfreulicher sei es, wenn manche Dinge besser laufen als erhofft, wie City Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner sagt.

So wurde beim Linzer City-Gutscheinverkauf vergangenes Jahr erstmals die 6 Millionen Euro-Grenze geknackt werden, exakt wurden 6,2 Millionen Euro eingenommen. Das entspricht einem Plus von 20 Prozent. Für Ursula Fürstberger-Matthey, Geschäftsführerin Linzer City Ring ist das ein starkes Zeichen für die Treue der Kunden, das einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der lokalen Wirtschaft leistet. Das zeige auch, dass die Bedeutung der Linzer Innenstadt mit seinen unterschiedlichen Betrieben und der charakteristischen Atmosphäre in der Krise besonders geschätzt werde.

Gestärkt und auf neue Beine gestellt wurde in der Krise auch der Marken- und der Social Media-Auftritt des Linzer City Rings, der auch dieses Jahr, sofern es coronabedingt möglich ist, wieder einige Veranstaltungen auf die Beine stellen will. Denn Auftakt soll das Late Night Shopping Anfang April machen, gefolgt vom Herrenstraßenfest im Juli.