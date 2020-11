Linzer Christbaum ist Zeichen der Hoffnung

Weihnachten 2020 wird als ein besonderes Fest in die Geschichte eingehen. Geprägt von der Corona-Pandemie mit all ihren Folgen und Einschränkungen wird heuer ganz wenig so sein wie immer.

Die Stille in der Stadt, ansonsten von manchen inmitten des Rummels herbeigesehnt, wird heuer ihrem Namen alle Ehre machen. Und mittendrin wird dennoch ein Bote des Weihnachtsfestes stehen. Der Linzer Christbaum auf dem Hauptplatz ist sei Samstag beleuchtet. Mit 1000 LED-Lämpchen.

Die Übergabe der von der Marktgemeinde Waldneukirchen im Traunviertel gespendeten mächtigen Tanne erfolgte am Samstag in aller Stille. Ohne großes Tamtam und dem sonst dort üblichen Kulturprogramm, wurde im engsten Kreis „gefeiert“. Waldneukirchens Bürgermeister Karl Schneckenleitner übergab den Spenderbaum offiziell an Bürgermeister Klaus Luger und Vizebürgermeister Bernhard Baier.

Obwohl durch die Corona-Pandemie heuer alle Adventmärkte in der Stadt abgesagt wurden, wollte die Stadt Linz nicht auf den Christbaum verzichten, der bis 6. Jänner 2021 auf dem Hauptplatz leuchten wird. Weihnachten sei für ihn nicht nur ein Familienfest, sondern auch eine Zeit der Ruhe, des Friedens und der Zuversicht, was durch den festlich geschmückten Baum symbolisiert wäre. Zumal das Tannen-Geschenk heuer größer, höher und schöner sei als sonst. Somit sieht Luger im Christbaum vor allem auch ein „Zeichen der Hoffnung und der Verbundenheit mit den Mitmenschen in Krisenzeiten“.

Übrigens: Die gespendete Tanne ist 26 Meter hoch, fünf Tonnen schwer und 130 Jahre alt.